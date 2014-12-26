الأطباء: لجنة التكليف اجتمعت دون دعوة ممثلنا.. والصحة تخالف القانون

قالت النقابة العامة للأطباء إنها علمت عبر تواجد أحد أعضاءها بالصدفه بوزارة الصحة بقيام لجنة التكليف بعقد اجتماعًا، الخميس، دون دعوة ممثل النقابة وذلك بالمخالفة للقانون.

وأرسلت النقابة خطابين منفصلين، بصغية واحده، لكل من الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة، والدكتورة هناء عامر، رئيس لجنة التكليف بالوزارة، قالت فيهما إنها تسجل اعتراضًا شديدًا على هذا التصرف وذلك أنه يعقد بعد اعتراض النقابة على توزيع بعض الأطباء لجهات خارجية مثل مستشفيات الشرطة والجيش والبترول بعيدًا عن وحدات الرعاية الأساسية بالمخالفة لقرارات اللجنة بضرورة توزيع الطبي على هذة الوحدات.

وأوضح الخطاب أن توزيع الأطباء على الجهات الخارجية يفتح الباب أمام المحسوبية والوساطة في توزيع الأطباء، مشيرةً إلى أن تجاهل دعوة النقابة في وقت يتم فيه مناقشة قرارات جديدة لنظام التكليف يعد طريقا جديدًا لإلغاء نظام التكليف تعترض عليه النقابة وبشدة.

وأضاف: طالبنا وزير الصحة في خطاب سابق بأخذ موقف حاسم في نقل تكليف تم لبعض الأطباء بشكل غير قانونى وتم نشر الواقعه في الصحة دون أي رد فعل من الوزارة وكأنها متوافقة أو متواطئه على هذة والوقائع المخالفة للقانون.