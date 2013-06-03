الخميس.. خالد النبوي في لقاء مفتوح مع جمهور مهرجان الإسماعيلية

كتب : محمد عبد الجليل منذ 37 دقيقة

يعقد مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، والذي يبدأ فعالياته غداً وحتى الأحد المقبل 9 يونيو، ندوة مفتوحة مع الفنان خالد النبوي بسينما رنيسانس يوم الخميس المقبل، عقب عرض الفيلم الروائي القصير «فردي» والذي يقوم ببطولته خالد النبوي وسيد رجب، وإخراج وسيناريو كريم الشناوي، وإنتاج بريطاني مصري، وتمت عمليات المونتاج والمكساج والطباعة في لندن وتدور أحداثه حول شعور رجل مصري بالوحدة والاضطهاد، لمجرد كونه قبطيا، فيقرر الصمت.

ويتحدث النبوي في الندوة عن مشاركته في الأفلام المستقلة والقصيرة وكذلك عن مشاركته في الأفلام العالمية وخطته لمساعدة السينما المستقلة.