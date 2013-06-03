أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

الخميس.. خالد النبوي في لقاء مفتوح مع جمهور مهرجان الإسماعيلية

Google+ Print
الخميس.. خالد النبوي في لقاء مفتوح مع جمهور مهرجان الإسماعيلية الخميس.. خالد النبوي في لقاء مفتوح مع جمهور مهرجان الإسماعيلية

كتب : محمد عبد الجليل منذ 37 دقيقة

يعقد مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، والذي يبدأ فعالياته غداً وحتى الأحد المقبل 9 يونيو، ندوة مفتوحة مع الفنان خالد النبوي بسينما رنيسانس يوم الخميس المقبل، عقب عرض الفيلم الروائي القصير «فردي» والذي يقوم ببطولته خالد النبوي وسيد رجب، وإخراج وسيناريو كريم الشناوي، وإنتاج بريطاني مصري، وتمت عمليات المونتاج والمكساج والطباعة في لندن وتدور أحداثه حول شعور رجل مصري بالوحدة والاضطهاد، لمجرد كونه قبطيا، فيقرر الصمت.

ويتحدث النبوي في الندوة عن مشاركته في الأفلام المستقلة والقصيرة وكذلك عن مشاركته في الأفلام العالمية وخطته لمساعدة السينما المستقلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 01 إبريل 2017