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نبيل فهمى: لا يمكن التشكيك فى وطنية «البرادعى».. والعلاقات المصرية الأمريكية ستتحسن تدريجيًا

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نبيل فهمى: لا يمكن التشكيك فى وطنية «البرادعى».. والعلاقات المصرية الأمريكية ستتحسن تدريجيًا نبيل فهمى: لا يمكن التشكيك فى وطنية «البرادعى».. والعلاقات المصرية الأمريكية ستتحسن تدريجيًا

نبيل فهمي وزير الخارجية السابق

وصف نبيل فهمى وزير الخارجية الأسبق الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية سابقًا، ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بـ”رجل له رؤية معينة وهو حر فى استقالته لكن لا يمكن التشكيك فى وطنيته”. وقال نبيل فهمى، وزير الخارجية السابق، “يحق لأى مصرى الاختلاف والاتفاق مع البرادعى، لكن لا يمكن التشكيك فى وطنيته أو تكفيره وهذا غير مقبول”.

وذكر نبيل فهمى، وزير الخارجية السابق، خلال حواره مع الإعلامية رشا نبيل، عبر فضائية “دريم”، أن أمريكا ومصر كلاهما فى حاجة لبعضهما البعض، وأى دولة لها مصلحة فى الشرق الأوسط عليها فى نهاية المطاف التعامل مع .

وأضاف نبيل فهمى، وزير الخارجية السابق، أن العلاقات المصرية الأمريكية ستتحسن تدريجيًا لكن ليس بالقدر التى شهدته فترة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وبوش الأب، والجرح بين القاهرة وواشنطن عميق ولكن المصلحة قائمة. وبالنسبة للعلاقات المصرية مع القطرية، أشار نبيل فهمى، وزير الخارجية السابق، إلى أن توتر العلاقة بين مصر وقطر لا يصب فى مصلحة الدوحة، لأنه لا توجد دولة عربية قادرة على حماية المنطقة سوى مصر.

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