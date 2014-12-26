5 أرقام سلبية خرج بها الزمالك بعد الهزيمة أمام إنبي

هزيمة الزمالك بهدفين نظيفين أمام إنبي تبعها خسائر رقمية أخرى، فقد خرج الفريق الأبيض بخمسة أرقام سلبية عقب انتهاء المباراة المؤجلة من الجولة الأولى من الدوري المصري.

بالفيديو - إنبي يتصدر .. والزمالك يسقط لأول مرة بالدوري

جمال الغندور: الزمالك له هدفين صحيحين لم يحتسبا

وفاز إنبي بهدفين سجلهما محمود قاعود ومحمد ناصف بينما فشل لاعبو الزمالك في هز شباك إنبي.

ويستعرض FilGoal.com الأرقام الخمسة السلبية التي خرج بها الزمالك بعد هزيمة إنبي.

1) خسارة الصدارة

بعد تصدر الزمالك جدول الدوري لأول مرة هذا الموسم عقب استغلاله تعثر إنبي أمام حرس الحدود سلبيا، فقد القمة عقب السقوط أمام إنبي بفارق نقطتين للفريق البترولي.

إنبي يتصدر برصيد 33 نقطة وخلفه الزمالك 31 نقطة.

2) لم يصبح أقوى دفاع وحيدا

اهتزت شباك الزمالك للمرة السابعة هذا الموسم، بعد أن كان أقوى دفاع طوال الجولات الـ14 الماضية فتعادل مع وادي دجلة الذي سكن مرماه سبعة أهداف.

3)عقدة إنبي

للمباراة الخامسة على التوالي أمام إنبي يفشل الزمالك في الفوز .. أخر أربع مواجهات بين الفريقين بما فيها لقاء نهائي الكأس فاز الفريق البترولي في ثلاثة وتعادلا في واحدة.

وسقوط الخميس كان هو الرابع في أخر خمس مباريات بالنسبة للزمالك.

4) الهزيمة الأولى

لم يعد الزمالك الفريق الوحيد الذي لم يخسر في الدوري المصري، وبات متساويا مع إنبي والإسماعيلي وكلاهما سقط مباراة واحدة حتى الآن بالدوري المصري.

5) ركلة جزاء جديدة ضائعة

رفع أحمد عيد عبد الملك نسبة إهدار الزمالك لركلات الجزاء هذا الموسم إلى 50 % بعد الركلة التي حصل عليها أمام إنبي، ثماني ركلات ترجح حصل عليها الفريق الأبيض سجل لاعبوه منها أربعة فقط.

أحمد عيد أهدر ركلتي جزاء وسجل واحدة، باسم مرسي سجل واحدة وأهدر أخرى، أحمد سمير كذلك، بينما سجل خالد قمر الركلة التي حصل عليها.