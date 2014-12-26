علي لطفي يكشف عن خدعة العشري في التصدي لضربة جزاء الزمالك

كشف علي لطفي حارس إنبي عن الخدعة التي قام بها طارق العشري المدير الفني لفريقه والتي جعلته يتصدى لضربة جزاء الزمالك.

وفاز إنبي على الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة المؤجلة بينهما في بطولة الدوري ليعتلي الفريق البترولي صدارة الدوري.

وحصل الزمالك على ضربة جزاء لصالح باسم مرسي في الدقيقة 96 من عمر المباراة إلا أن علي لطفي حارس إنبي تصدى لها.

وقال علي لطفي في تصريحات تلفزيونية "أعرف أن أحمد عيد دائما ينتظر في تسديد ضربات الجزاء ثم يلعبها في وسط المرمى".

وأضاف "كابتن طارق العشري أشار لأحد داخل الملعب أنه يلعبها بنفس الطريقة وهو ما اضطر عيد لتغيير الزاوية فتوقعتها بشكل صحيح وتصديت لها".