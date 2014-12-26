بالصور.. رحلة «بابا نويل» في غزة

لم يفوت «بابا نويل» الفرصة للمعايدة على أطفال غزة في عيد الميلاد، حيث ظهر حاملًا حقيبة هداياه بين أنقاض البيوت ووسط أطفال فلسطين، كما أظهرت الصور التي نشرتها صفحة الناشط الفلسطيني، محمد زيارة، على «فيس بوك»، نقلًا عن موقع راديو «صوت الغد» الفلسطيني.

وأظهرت الصور شابًا يرتدي ملابس شخصية «بابا نويل»، ليجوب أرجاء قطاع غزة الفلسطيني حامل هدايا للأطفال.

وبدت سعادة كبيرة لدى الأطفال برؤية «بابا نويل»، وركضوا تجاهه فاتحين أذرعهم في ترحاب، فيما أظهرت صور أخرى محاولته إضفاء بسمة على أسرة أحد الشهداء.

ولم يشر مصدر الصور إلى هوية الشخص، الذي لعب دور بابا نويل.