علاء عبدالعزيز: لن أتراجع عن دعم الثقافة رغم تعرضي للهجوم الشديد

الوزير: الوزارة ملك للمصريين.. وفزاعة "الإسلام السياسي" دمى تحركها مصالح ضيقة

كتب : أ ش أ منذ 44 دقيقة

أكد علاء عبدالعزيز، وزير الثقافة، أنه لن يتراجع عن دعم الثقافة والفن والإبداع مهما كان الهجوم ضده.

وقال عبدالعزيز، في تصريحات اليوم، إن "الثقافة والفن والإبداع روح مصر التي لم ولن نسمح لأحد باغتيالها معنويا ومن يظن أنه بمعارك وهمية سترجع الأمور إلى ما كانت عليه في عهد النظام الذي قامت ثورة 25 يناير ضده فهو يحتاج إلى مراجعة موقفه ويترك المستقبل للشباب".

وأضاف: "إننا لسنا في حروب مع الفنون أو الثقافة بل داعمين لها وكل ما يروج لا يخلو من حملة تشويه مستمرة لن توقفنا عن دعم الثقافة والإبداع والفن ولكننا باختصار نحارب إهدار المال العام باسم الثقافة والفن"، مؤكدا أن مصر بعد الثورة لا يجب أن تكون أسيرة مجموعة لم تستطع أن توصل الإبداع للمصريين بالشكل المؤثر على مدار سنوات طويلة.

وشدد عبدالعزيز على أن وزارة الثقافة ملك لمصر والمصريين، قائلا: "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يجعلنا البعض نعيش لمصالحهم، وأننا ندافع عن هوية الثقافة المصرية ولن يرجعنا أحد عن عودة مكانتها ودعم حقوق العاملين فيها".

وأشار إلى أن العصور الوسطى وفزاعات الإسلام السياسي باتت ألفاظها وكأنها دمى تحركها مصالح ضيقة ليست في صالح الثقافة المصرية، قائلا: "ما يصفه البعض من إزاحة أو تدمير فهي مجرد عناوين براقة ليس لها مضمون، وفقط تخفي حماية مصالح بعض مثقفي أيام النظام البائد".

وأكد رغبته في بث روح جديدة بجسد الثقافة الذي أماته البعض عمدا على مدار سنوات طويلة، مشيرا إلى أن مكتبه مفتوح للجميع، ودعم ثقافة مصر وفنها هو أساس أي حوار، معربا عن استعداده لاستقبال رؤى كافية الأطياف المصرية على اختلافها بشأن دعم مستقبل الثقافة في مصر.

وشدد على سعي الوزارة للانفتاح على ثقافات العالم ليس العربي فقط ولكن الإفريقي والغربي والآسيوي أيضا.