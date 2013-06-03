أيمن نور في اجتماع مرسي: موقف السودان من أزمة مياه النيل "مقرف"

كتب : أحمد البهنساوي وصالح إبراهيم منذ 40 دقيقة

ايمن نور

قال أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، إن التعامل مع الملف الإثيوبي لابد وأن يتضمن استعمال أوراق ضغط منها التعاون مع أرترتيا والصومال، والضغط على أديس أبابا من خلال تلك الدول، فضلا عن التواصل مع الدول المانحة لوقف تمويل السد.

وأكد "نور"، في اجتماع مرسي لمناقشة آثار سد النهضة، أن مصر تحتاج فريق عمل سياسي مخابراتي داخل إثيوبيا، لإقامة اتصال وتأثير مباشر، مطالبا بالتدخل في الشأن الإثيوبي لتحقيق المصلحة المصرية، لافتا إلى أن الضغط والتأثير سيكون له نتيجة جيدة، وأشار إلى أن الموقف السوداني من الأزمة "يقرف"، وفي منتهى السلبية.

ولفت إلى أن المسار الدبلوماسي مع إثيوبيا لن يأتي بنتيجة، مشيرا إلى ضرورة النظر إلى المسار القانونى بدءا من الآن، على أن يتم التعاقد مع إحدى الشركات القانونية العالمية كأحد السيناريوهات المطروحة.

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