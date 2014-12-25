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ضبط قطري يهرب ١٨٠٠ قرص ترامادول بمطار القاهرة

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ضبط قطري يهرب ١٨٠٠ قرص ترامادول بمطار القاهرة ضبط قطري يهرب ١٨٠٠ قرص ترامادول بمطار القاهرة

أحبط أمن مطار القاهرة الدولي محاولة راكب قطري تهريب ١٨٠٠ قرص ترامادول إلى الدوحة.

أفادت مصادر أمنية أنه وردت معلومات لإدارة المباحث بمطار القاهرة الدولي بمحاوله راكب قطري تهريب أقراص مخدرة وبالتعاون مع إدارة التأمين بالمطار تمكن المقدم ابراهيم عودة والمقدم محمد الفقي والرائد شريف هشام من مباحث المطار مع الرائد عمرو ابراهيم من ادارة التأمين من ضبط الراكب ” علي .س ” موظف بالداخلية القطرية أثناء إنهاء اجراءات سفره على الطائرة المصرية المتجهة إلى الدوحة وبحوزته ١٨٠٠ قرص ترامادول ، أمر اللواء علاء علي مدير أمن المطار بتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراكب .

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