السادات لـ"مرسي": تقرير سد النهضة سلبي "وما يدخلش علينا"

كتب : سهيلة حامد منذ 34 دقيقة

محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية

طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بضرورة عمل اتفاقيات تنظم التعامل مع النهر؛ حيث إن لدينا حقا قانونيا، ولابد من احترام إثيوبيا للاتفاقات الدولية المنظمة للتعامل مع نهر النيل.

أما بشأن التقرير الذي عُرض حول سد النهضة، قال السادات، إن تقرير النتائج لإثوبيا سلبي "وما يدخلش علينا"، وأضاف: لا بد من معرفة تأثير فرق كرة القدم بإثيوبيا، ونستخدمها كأداة للتقارب.

كما شدد على ضرورة تشكيل لجنة قومية من خبراء تضطلع على هذه القضية، مشيرا إلى أن الحل العسكري صعب ولا يجب التعويل عليها.

وتابع السادات: علينا أن ندرس إيجاد مصادر مياه بديلة بما فيها نهر الكونغو، ونحن نحتاج إلى حملة قومية لترشيد استخدام المياه.

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