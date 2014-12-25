مجهول يضرم النار في مسجد بالسويد وإصابة 5 أشخاص

قالت الشرطة إن شخصا أضرم النار في مسجد بمدينة اسكلستونا السويدية، الخميس، مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص في حادث يأتي وسط جدل صاخب بشأن الهجرة.

وبسبب قضية الهجرة تحتدم المواجهة بين اليمين المتطرف الذي يريد خفض عدد من يسمح لهم بالبقاء في السويد من طالبي حق اللجوء بنسبة 90 في المائة والأحزاب الرئيسية التي تريد الحفاظ على السياسة الليبرالية في البلاد.

وكان نحو 15 إلى 20 شخصا داخل المسجد الموجود بالطابق الأرضي بمبنى في منطقة سكنية عندما شب الحريق. وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام محلية الدخان وألسنة اللهب تتصاعد من نوافذ المسجد.

وقال المتحدث باسم الشرطة لارس فرانزيل «رأى أحد الشهود شخصا يلقي شيئا من نافذة المبنى الذي يستخدم كمسجد وبعد ذلك شب حريق كبير».

وأضاف فرانزيل أن المصابين الخمسة نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات تتراوح بين استنشاق الدخان والجروح، مشيرا إلى أنه لم يتم احتجاز أي مشتبه به حتى الآن.

وتم استدعاء خدمات الطوارئ في اسكلستونا بوسط السويد إلى موقع الحريق بعد قليل من الساعة 1200 بتوقيت جرينتش وتتعامل الشرطة مع الحادث بوصفه حريق عمد.