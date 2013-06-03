مرسي يوقف كلمته في حوار "سد النهضة" بسبب الأذان

كتب : فاطمة النشابي منذ 30 دقيقة

الرئيس محمد مرسي

توقف الرئيس محمد مرسي عن الكلمة التي كان يلقيها أثناء جلسة الحوار الوطني لحل أزمة سد النهضة، بعد حلول موعد أذان العصر، وكرر الرئيس الأذان وأشار إلى أنه تم رفعه من قبل مسجد عمر بن عبدالعزيز، في الوقت الذي لم يقطع التليفزيون المصري الإرسال لرفع الأذان واكتفى بالتنويه أسفل الشاشة.

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