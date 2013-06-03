عضو بـ"تمرد" يقدم استمارة لـ"عودة" في عزاء.. والوزير: من هذا المشاغب

كتب : حسن صالح منذ 22 دقيقة

أكد شهود عيان تعرض الدكتور باسم عودة، وزير التموين، لموقف طريف خلال تواجده بميدان الظاهر بيبرس لتقديم واجب العزاء عندما أصر أحد أعضاء التيار الشعبي، ويدعى محمد أبوجودة على تقديم استمارة لحملة "تمرد" داخل العزاء عقب صلاة العشاء عقب علمه بوجود الوزير، فقام بمحاولة عرض استمارة تمرد عليه ولكن الحرس الخاص بالوزير وبعض الموجودين منعوا الشاب من القيام بذلك، وأكد شهود عيان أن الشاب أصر على تقديم الاستمارة للسيد الوزير وانتظر الوزير خارج سرادق العزاء فما كان من الوزير إلا أن رد على المتواجدين بعبارة "من هذا المشاغب".