تحليل - كيف تفوق العشري على الزمالك

هزيمة جديدة يتلقاها الزمالك من طارق العشري المدير الفني لإنبي والذي هزم الزمالك من قبل 4 مرات مع حرس الحدود.

لكن كيف استطاع طارق العشري هذه المرة أن يلحق الزمالك هزيمته الأولى في بطولة الدوري بعد أن ظهر الفريق متماسكا طوال الموسم.

- نقطة ضعف

منذ بداية المباراة وطارق العشري اعتمد على اللعب من خلف ظهيري الجنب في الزمالك أحمد سمير وعمر جابر بعد أن قام بوضع لاما كولين على الناحية اليمنى واستخدم بصلاح عاشور وجعفر للتبادل على عمر جابر وخلخلة وسط الملعب.

خطة العشري نجحت في الشوط الأول خاصة مع النشاط الكبير لظهيري الجنب محمد ناصف وأحمد صبحي إذ قاما بإغلاق الأطراف تماما أمام الانطلاقات.

ولذلك فضل العشري الاحتفاظ بعمرو الحلواني صاحب الميول الهجومية واللعب بمحمد ناصف الذي يجيد إغلاق جبهته دفاعيا.

- انطلاقات أحمد سمير من الناحية اليسرى وعمر جابر من الناحية اليمنى هجوميا كانت شبه منعدمة بسبب انشغالهم بالواجبات الدفاعية التي فشلوا فيها نوعا ما.

- السيطرة على هجمات الزمالك

اضطر الزمالك بسبب تلك الطريقة للاعتماد على الكرات العرضية والطولية إلا أنها لم تشكل الخطورة الكبيرة بسبب طول القامة لدفاع إنبي وتميزهم في الكرات العالية.

أحمد يونس لاعب إنبي الذي دفع به العشري في الشوط الثاني قال أن المدير الفني دفع به من أجل مساندة إبراهيم يحيى ورامي صبري في الكرات الهوائية نظرا لطول قامته.

العشري أجبر الزمالك على اللعب بالطريقة التي يريدها مدرب إنبي ليجر باتشيكو إلى ملعب الفريق البترولي وينجح في إلحاق الهزيمة الأولى له بمصر.