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غدا.. مجلس الدفاع الوطني يرسل مقترحه بشأن تصويت العسكريين في الانتخابات إلى "الشورى"

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غدا.. مجلس الدفاع الوطني يرسل مقترحه بشأن تصويت العسكريين في الانتخابات إلى "الشورى" غدا.. مجلس الدفاع الوطني يرسل مقترحه بشأن تصويت العسكريين في الانتخابات إلى "الشورى"
نواب يطالبون بعرض قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية على "الدستورية" بعد بحث ملاحظاتها

كتب : ولاء نعمة الله منذ 19 دقيقة

قالت مصادر لـ"الوطن" إن مجلس الدفاع الوطنى سيرسل تصوره النهائى حول أحقية العسكريين في التصويت بالانتخابات إلى مجلس الشورى غدا، وذلك على خلفية الملاحظات التى أبدتها المحكمة الدستورية حول قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.

فيما طلبت وممثلها المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الذى يعانى من وعكة صحية، تأجيل نظر القانونين إلى الأحد المقبل، بدلا من اليوم، لإعداد صياغات محكمة لبعض المواد.

وطالبت الدكتورة سوزى ناشد، عضو اللجنة، بتطبيق كل الملاحظات الواردة من المحكمة الدستورية حول قانون الانتخابات. وقالت "نحن متهمون بأننا لانستطيع التشريع رغم أن بيننا أساتذة قانون"، ورد النائب أسامة فكرى "نائب عن حزب النور" قائلا إن على المجلس أن يأخذ بمنطوق المحكمة دون طأطأة الرؤوس لمن يدعون أننا فشلنا فى إصدار القوانين". وطالب عدد من النواب بإرسال القانونين مرة أخرى إلى "الدستورية العليا" لتفعيل رقابتها السابقة بموجب الدستور.

وفي سياق متصل، أكد محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أن اللجنة لن تنظر الإذن بسماع أقوال النائب صبحى صالح القيادى بحزب الحرية والعدالة والمرسل من وزارة العدل بسبب واقعة إهانته للقضاء هذا الأسبوع نظرا لانشغالها فى مناقشة عدد من مشروعات القوانين. وقال طوسون إن وزارة العدل أخطرت المجلس بالطلب وسيتم إعداد تقرير مفصل ليعرض على المجلس فى الجلسات المقبلة، مشيرا إلى أن اللجنة يرد إليها العديد من طلبات رفع الحصانة عن نواب الشورى مقدمة من أفراد عاديين.

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