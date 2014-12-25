محمد سعد الكاراكتر يعيش أكثر وهذه شروطي للعمل مع حلمي وهنيدي

نجم الكوميديا الأول، وحالة من الضحك لن تتكرر، هو نجم الملايين على المستوى الجماهيري، إنه النجم الكوميدي محمد سعد، الذي تكرّم مؤخراً في مهرجان "دير جيست" كأفضل نجم كوميدي لعام 2014، في استفتاء جماهيري يؤكد على أن سعد لايزال في المقدمة.

وعن تكريمه وأعماله الجديدة ومعاناته مع "أطاطا"، وحكايته مع أحمد حلمي وغيرها يدور هذا الحوار مع سعد.

في البداية يقول محمد سعد: "عندما أختار عمل لا أبحث أبداً عن الجوائز التي يمكن أنّ أحصل عليها ولكن كل ما يشغلني هو تقديم عمل جيد ومتميز يرضيني ويرضي جمهوري، وإن فاز العمل بجائزة، فبالتأكيد تكون سعادتي كبيرة، خصوصاً إذا كان ذلك بناءً على استفتاء جماهيري، لأن ذلك يشعرني أن العمل حقق نجاحاً وكان له صدىً طيباً عند الجمهور".

وعن أهم الصعوبات التي واجهته في مسلسل "فيفا أطاطا"، يقول محمد سعد كان هناك الكثير من الصعوبات في هذا العمل، وبالتحديد في شخصية "أطاطا"، سواء في انحنائها أثناء المشي أو حول العين أو حركات الوجه، ناهيك عن المكياج الذي كان يستغرق خمس ساعات ونصف ولكن من الناحية التمثيلية كنت مستمتع جداً بالعمل".

ويضيف سعد: "كل هذا التعب يهون أمام سعادة الجمهور وحبّ الأطفال لي ولما أقدمه، وأشكر الله على حبّ الناس وعلى الجائزة التي حصلت عليها".

وعن سبب غيابه المستمر عن الصحافة يقول سعد: "ما يعني الصحافة هي خبر أو مانشيت عن موضوع معين أو حوار، فلذا لا أحب أن أتحدث مع الصحافيين عندما لا يكون لدي ما أقوله"، وتساءل: "ما يمكنني أن أقول قبل أي عمل؟ هل أتوقع شيئاً عنه؟ فهذا لا يصح، لأني لست منجماً"، وأوضح: "فإذا كان هناك مناسبة هامة مثل تكريم أو مؤتمر أو غير ذلك، فإنني أكون حريصاً على التحدث مع الجميع واحترامهم".

وأشار سعد أني لست مغروراً على الإطلاق وغيابي عن الصحافة هو فقط للسبب الذي ذكرته وليس لأني مغرور كما يمكن أن يعتقد البعض".

وعن فيلمه المقبل مع أحمد السبكي للمؤلف سامح سر الختم، قال سعد: "إنه نقلة حقيقية في الفكر، وفي نوعية الموضوعات التي أقدّمها بشكل سيبهر الجمهور، كما أبهرني. وتابع: "الفيلم قويّ، والسيناريو ثريّ ورائع وجديد عليّ وعلى السينما بشكل عام".

وعمّا إذا كان سيقدم كاركتر جديد في هذا الفيلم، يقول سعد: "الكاركتر يعيش أكتر"، موضحاً: "فلو تابعنا أعمال الريحاني سنجده يقدم أبو حلموس وأحمر شفايف. دائماً الكاركتر غنيّ في تفاصيله ولغته ومفرداته، فمن الممكن أنّ أقدّم شخصيات عادية لطبيب أو ضابط شرطة ولكن هل سيضحك الناس إذا أديت الدور بطريقة عادية؟ أم إذا كان هذا الطبيب له كاركتر وطريقة كوميدية في طريقة حديثه".

ومن المعروف أن علاقة أحمد حلمي ومحمد سعد علاقة قوية فعن متابعته لحالة حلمي يقول سعد: "أحمد حلمي زي الفل وأنا معه على اتصال دائماً، وأطمئن عليه طوال الوقت وبيننا العشرات من رسائل الواتس آب والنكت وهو الحمد لله بخير".

وأتمنى بالفعل أن أشارك أحمد حلمي في عمل لا يجمعنا نحن فقط بل يكون معنا محمد هنيدي وغيره من نجوم الكوميديا، شرط أن يكون هناك ورق قوي يناسب هؤلاء النجوم ويعطي كل منهم حقه".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي