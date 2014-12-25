أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس الوزراء يبحث توفير السلع ومشروعي المثلث الذهب وتطوير البحيرات -
الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر -
الأخبار - السيسى يلتقي مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين وعدداً من قيادات الكونجرس -
وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

العثور على جثة ابنة الطبيب المصري الذي قتل هو وزوجته بليبيا

Google+ Print
العثور على جثة ابنة الطبيب المصري الذي قتل هو وزوجته بليبيا العثور على جثة ابنة الطبيب المصري الذي قتل هو وزوجته بليبيا

أرشيفية

عثر على جثة نجلة الطبيب المصري الذي قتل هو وزوجته منذ يومين، مقتولة بمنطقة 17 غرب سرت منطقة “جارف” اليوم الخميس.

وقال مصدر طبي بمستشفى أبن سينا بسرت ،في تصريح ، لموقع “أخبار ليبيا 24 ” اليوم الخميس/،”إن جثة نجلة الطبيب المصري الذي قتل هو وزوجته منذ يومين، وصلت إلى المستشفى مساء اليوم”.

” وتابع المصدر قائلا:- ″ أن جثة الفتاة البالغة من العمر 21 عاما عُثر عليها في منطقة 17 غرب سرت منطقة جارف، دون إعطاء مزيد من المعلومات” .

يشار إلى أن مسلحين هاجموا منزل طبيب مصري مسيحي وقاموا بقتله وزوجته واختطاف ابنته والتي عثر عليها اليوم مقتولة في نفس المنطقة التي تسكنها.

أ  ش  أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا