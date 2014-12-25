العثور على جثة ابنة الطبيب المصري الذي قتل هو وزوجته بليبيا

عثر على جثة نجلة الطبيب المصري الذي قتل هو وزوجته منذ يومين، مقتولة بمنطقة 17 غرب سرت منطقة “جارف” اليوم الخميس.

وقال مصدر طبي بمستشفى أبن سينا بسرت ،في تصريح ، لموقع “أخبار ليبيا 24 ” اليوم الخميس/،”إن جثة نجلة الطبيب المصري الذي قتل هو وزوجته منذ يومين، وصلت إلى المستشفى مساء اليوم”.

” وتابع المصدر قائلا:- ″ أن جثة الفتاة البالغة من العمر 21 عاما عُثر عليها في منطقة 17 غرب سرت منطقة جارف، دون إعطاء مزيد من المعلومات” .

يشار إلى أن مسلحين هاجموا منزل طبيب مصري مسيحي وقاموا بقتله وزوجته واختطاف ابنته والتي عثر عليها اليوم مقتولة في نفس المنطقة التي تسكنها.

أ ش أ