المغير يطالب بمحاكمة "دومة" على عملياته الإرهابية وتكوين "بلاك بلوك"

كتب : فاطمة النشابي منذ 6 دقائق

طالب أحمد المغير الناشط الإخواني، والمعروف إعلاميا برجل خيرت الشاطر، بمحاكمة الناشط السياسي أحمد دومة على جرائمه الإرهابية ومساهمته في تكوين البلاك بلوك وإهانة الإسلام.

وكتب المغير، عبر حسابه الخاص على "فيس بوك"، "جرائم المدعو أحمد دومة توصله لحبل المشنقة مش للحبس ٦ شهور لأن إهانة الرئيس دي أقل جريمة ارتكبها، أنا عاوزه يتحاكم على عملياته الإرهابية ومساهمته في تكوين البلاك بلوك وعلى إهانته للإسلام وللصحابة، على أي حال الست شهور بداية إيجابية المهم ألا يقصر المحامين الثوريون في تقديم بلاغات ضده على باقي جرائمه".

محمد سويلم