صبري فواز ينتقد حملة «عالم عمرو دياب»

انتقد الفنان صبرى فواز الحملة التى بدأتها اليوم أحد شركات المحمول للدعاية لتطبيقها الجديد “عالم عمرو دياب” وأحدث أغنياته “بلاش تبعد”،موضحا أنه ليس من محبى دياب ،وأن المطرب الشاب محمد رشاد (المتسابق ببرنامج أراب إيدول)أفضل منه بكثير.

وهاجم فواز الحملة عبر صفحاته بموقع تويتر وفيس بوك ،وكتب .”اللى بيحب يسمع النجم عمرو دياب ، هو حر.. بس انا ماباحبش اسمعه .. و شايف إن محمد رشاد يفك سبعين عمرو .. ليه بقى شركات الموبايلات قارفانى برسايل ( لو عاوز تسمع أغانى عمرو دياب الجديدة إتصل … ) مش عاوز يا سيدى .. مش عاوز يا عمى .. ألله .. هو بالعافية . النجومية_يالإلحاح”.