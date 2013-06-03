لماذا.. مع زهرة عرفات

لماذا انتقدك جمهورك كثيراً مؤخراً، واتهمت بأنك تغيرت من ناحية الأزياء، خاصة بعد ظهورك في مهرجان الخليج، واتهامك بعمل عمليات تجميل في وجهك؟

أولاً: لن أجيب على ما يخص ما ارتديته في مهرجان الخليج؛ لأن هذه أمور سطحية لا معنى لها بالنسبة لي، والهجوم المُشَنُّ ضدي في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فستاني هو دليل على أننا مجتمع ينصب فكره على المظهر الخارجي وليس الجوهر. وأنا لم أجر أي عملية تجميل في وجهي، كل ما قمت به هو عمل جلسة ليزر لنضارة البشرة. وهذا هو سبب تغير شكلي على الجمهور. وأنا شخصياً أنصح كل سيدة بأن تجري هذه الجلسات؛ لأنها تعطي نضارة فورية. كما أني لم أتغير، بل فهمت ذاتي أكثر بعد أن أصبحت في الأربعين. ولذا أوجه رسالة للمجتمع بأن المرأة تستطيع أن تكون في أوج تألقها وهي في الأربعين بالاعتناء بذاتها، وعندما أصل الخمسين سأقوم بطلة أخرى وهكذا.

لماذا تم استبدال الفنانة إريام بك؛ لتقديم برنامج «زهرة الخليج» الذي يعرض على قناة أبوظبي؟

هذا السؤال يوجَّه لإدارة المحطة والجهة المسؤولة وليس لي، وأنا أرى أن التغيير كان على أساس الكفاءة والأفضل. وهذا برنامج تعبنا عليه لمدة ثلاث سنوات، وأتمنى أن يتقدم للأفضل، وأتمنى التوفيق للفنانة إريام.

لماذا يقال إنك أكثر جرأة وأريحية وقت تقمصك شخصيات في المسلسلات التليفزيونية عن أدائك في البرنامج؟

شخصية «زهرة عرفات» الحقيقية هي التي ظهرت في البرنامج، أما الذي يشاهده المشاهدون في المسلسلات فهي نصوص مكتوبة جسدتها على الشاشة، حتى وإن تشابهت بعض جزئيات الشخصية مع شخصيتي الحقيقية فتظل تحت بند التقمص.