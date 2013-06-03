ليفركوزن يتعاقد مع الحارس بالوب

برلين (إفي) - أكد نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، صاحب المركز الثالث فى دوري البوندزليجا الاثنين تعاقده مع حارس سيفيليا الإسباني أندريس بالوب.

ووقع بالوب (39 عاما) عقدا يمتد حتى 30 يونيو 2014 كحارس ثان للفريق بعد رحيل مايكل رينسنج.

ونقل بيان النادي الألماني قول حارسه الإسباني الجديد "أنا سعيد للغاية بأنه قد حالفني الحظ فى اللعب خارج البلاد".

وأضاف "البوندزليجا الآن هى مركز جذب للاعبين من أنحاء أوروبا وبالأخص ليفركوزن بصفته أحد أندية النخبة وأحد المشاركين فى دوري الأبطال فهو أكثر جذبا بالنسبة لي".

وأوضح رودي فولر، المدير الرياضي لباير ليفركوزن "بعد رحيل الحارس مايكل رينسنج، كنا نبحث عن حارس بديل نستطيع الوثوق به بشكل كامل فى حالة غياب حارس الفريق الأساسي برنارد لينو ومع انتقال أندريس استطعنا حل هذه المشكلة".

وبعد ثمانية مواسم قضاها الحارس أندريس بالوب فى صفوف سيفيليا الإسباني، فاز خلالها بسبعة ألقاب، تم تكريمه فى حفل وداع أقيم فى ملعب رامون سانشيز بيزخوان، معقل النادي الأندلسي، بصحبة عائلته ورئيس النادي خوسيه ماريا ديل نيدو وجميع أفراد الفريق.