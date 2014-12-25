بالفيديو والصور.. وزير الأوقاف: مشروع قناة السويس الجديدة هو العبور الثانى لمصر بفضل إرادة المصريين

أكد فضيلة الشيخ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن المشروع القومى الكبير لتنمية محور قناة السويس وما يجرى تنفيذه حاليا من مشروع حفر قناة السويس الجديدة هو التعمير والإعمار الحقيقى لشرق قناة السويس وهو مفتاح التنمية الشاملة لمصر والذى يعتبر بمثابة العبور الثانى لمصر نحو تحقيق الإزدهار والتقدم والنمو الإقتصادى بفضل إرادة المصريين وسواعد أبناء مصر المخلصين.

وأضاف وزير الأوقاف ان الائمة والوعاظ ورجال الدين عليهم عبء ترسيخ روح الولاء والانتماء لدى أبناء الوطن مشيرا الى انه تم وضع خطة تنفيذية بالوزارة وبرنامج زمنى لإقامة دورات توعوية خلال الأسبوع القادم ولمدة 3 ايام فى محافظات القناة الثلاثة حول ترسيخ روح الولاء و الانتماء للوطن وتصحيح المفاهيم والأفكار الخاطئة من أجل العمل على استكمال خارطة المستقبل وتقدم ورفعة الوطن .

وأشار وزير الأوقاف الى أن الوزارة بدأت إعادة هيكلة كافة الكيانات والهيئات الأقتصادية التابعة للوزارة من أجل تحسين ورفع مستوى الأداء للخدمات التى تقدم للمواطنين من خلال وزارة الأوقاف والقطاعات التابعة لها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذى عقده وزير الاوقاف ومديرى القطاعات والإدارات بمقر ديوان عام محافظة الإسماعيلية بحضور الأستاذ الدكتور عبد الحى عزب رئيس جامعة الأزهر ونواب رئيس الجامعة وعدد كبير من عمداء الكليات والأساتذة.

وكان اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية قد إستقبل وزير الأوقاف ورئس جامعة الأزهروالوفد المرافق لهما بمكتبه بديوان عام المحافظة .

> وفى مؤتمر موسع تم عقده بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور قيادات الأوقاف والأزهر الشريف والمهندس أبوالسعود جهلان السكرتير العام للمحافظة وفضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالاسماعيلية والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى لمحافظة الاسماعيلية.

أعلن وزير الأوقاف عن دراسة أقامة مشروع اسكانى متطور بالاسماعيلية بالتعاون والمشاركة بين المحافظة والوزارة لانشاء واقامة منطقة اسكان متوسط لأبناءوشباب الاسماعيلية والعاملين بالأوقاف بمواصفات متميزة لتوفير المسكن الملائم .

ومن جهته أكد رئيس جامعة الأزهر أن الجامعة بكل مالديها من خبرات وعلماء وأساتذة أجلاء تضع كل امكانياتها لخدمة المشروع القومى الكبير لتنمية محور قناة السويس وتبارك وتدعم مشروع قناة السويس الجديدة الذى يعتبر أولى خطوات الطريق لتحقيق التنمية الحقيقية لمصر وأبنائها ووضع مصر فى مكانتها الطبيعية وأشار الى أنه جاء الى الاسماعيلية على رأس وفد يضم عدد 80 من عمداء الكليات والنواب لعقد جلسة اجتماع مجلس جامعة الأزهر ولأول مرة بالاسماعيلية وتقديم آسمى معانى الدعم والمساندة للمشروع القومى لتنمية محور قناة السويس.

ومن جهته أشاد اللواء أحمد القصاص محافظ الاسماعيلية بالتعاون الوثيق والمثمر فيما بين محافظة الاسماعيلية بمختلف أجهزتها التنفيذية ووزارة الأوقاف والقطاعات التابعة لها ومساهمات الوزارة فى العديد من المشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها على أرض الاسماعيلية وتوابعها.

حضر اللقاء فضيلة الشيخ محمد عبد الرازق وكيل أول وزارة الأوقاف رئيس القطاع الدينى بالوزارة والشيخ أحمد ترك رئيس قطاع الثقافة .

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