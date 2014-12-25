الداعشي المصري إسلام يكن عن الطيار الأردني: «هيتعمل عليه سلسلة مش إصدار»

قال الداعشى المصرى إسلام يكن الشهير بـ«أبوسلمة»، إن أفراد تنظيم «داعش» تمكنوا من إسقاط طائرة مقاتلة أردنية في الرقة بسوريا، وتم أسر الطيار الأردني المرتد.

وقال «يكن» في حسابه على «تويتر»: «بمناسبة أسر طيار أردني، مين عايز الورك ومين عايز الصدر؟».

وأضاف: «الله اكبر الإخوة أسقطوا طائرة مقاتلة في الرقة بصاروخ حراري وتم أسر الطيار وهو مرتد أردني، ده هيتعمل عليه سلسلة مش إصدار».

وأسر مقاتلو تنظيم داعش طيارا أردنيا بعد سقوط طائرته الحربية في محافظة الرقة بشمال شرق سوريا، الأربعاء، وهو أول أسير من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم المتشدد.