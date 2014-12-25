أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس الوزراء يبحث توفير السلع ومشروعي المثلث الذهب وتطوير البحيرات -
الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر -
الأخبار - السيسى يلتقي مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين وعدداً من قيادات الكونجرس -
وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

الداعشي المصري إسلام يكن عن الطيار الأردني: «هيتعمل عليه سلسلة مش إصدار»

Google+ Print

قال الداعشى المصرى إسلام يكن الشهير بـ«أبوسلمة»، إن أفراد تنظيم «داعش» تمكنوا من إسقاط طائرة مقاتلة أردنية في الرقة بسوريا، وتم أسر الطيار الأردني المرتد.

وقال «يكن» في حسابه على «تويتر»: «بمناسبة أسر طيار أردني، مين عايز الورك ومين عايز الصدر؟».

وأضاف: «الله اكبر الإخوة أسقطوا طائرة مقاتلة في الرقة بصاروخ حراري وتم أسر الطيار وهو مرتد أردني، ده هيتعمل عليه سلسلة مش إصدار».

وأسر مقاتلو تنظيم داعش طيارا أردنيا بعد سقوط طائرته الحربية في محافظة الرقة بشمال شرق سوريا، الأربعاء، وهو أول أسير من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم المتشدد.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية