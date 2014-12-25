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محمد بن راشد يتلقى رسالة خطية من رئيس الحكومة التونسية

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محمد بن راشد يتلقى رسالة خطية من رئيس الحكومة التونسية محمد بن راشد يتلقى رسالة خطية من رئيس الحكومة التونسية

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسالة خطية من مهدي جمعة رئيس الوزراء في الجمهورية التونسية الشقيقة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

تسلم الرسالة .. معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية خلال استقباله اليوم في مكتب وزارة الخارجية في دبي .. نضال الورفلي الوزير لدى رئيس المكلف بالتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية في جمهورية تونس.
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> وهنأ الدكتور أنور قرقاش خلال اللقاء الوزير التونسي بنجاح العملية الانتخابية في تونس وانتخاب الباجي قايد السبسي رئيسا للجمهورية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية ومناقشة مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء .. سعادة أحمد عبدالرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية وسعادة سالم عيسى قطام الزعابي سفير الدولة لدى الجمهورية التونسية وسعادة حمد سعيد الشامسي مدير مكتب وزارة الخارجية في دبي.
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