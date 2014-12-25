محافظ الوادى الجديد يكرم قافلة الأزهر الطبية

كرم اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد القافلة الطبية التابعة للأزهر الشريف والتى أدت اعمالها بالمحافظة لمدة 8 أيام متواصلة، حيث ضمت القافلة عدد 34 طبيب فى مختلف التخصصات الطبية .

وقامت القافلة خلال زيارتها للمحافظه بتوقيع الكشف الطبى على عدد 7300 كشف واجرت عدد 200 عمليه جراحيه منها عمليه عمود فقرى و2 عمليه فقرات ومخ واعصاب وتم صرف الادويه بالمجان لجميع المرضى.

وأعرب المحافظ عن بالغ سعادته لما قدمته القافلة من خدمات طبية متميزة لأبناء المحافظة وتمنى تكرار الدفع بقوافل آخرى نظرا لما تعانيه المحافظة من نقص فى بعض التخصصات الطبية.

وتم الاتفاق بين المحافظ والقافلة على عمل برتوكول تعاون بين جامعة الأزهر الشريف والمحافظة لسد العجز فى التخصصات الطبية ولعمل طفرة طبية بالمحافظة.

وقدم محافظ الإقليم شهادات تقديريه لأعضاء القافلة.