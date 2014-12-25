بعد إتهام محمد المنصور لفايز المالكي بالبخل "سيدتي نت" تكشف سر مكالمة الفنانين

الرياض_ وليد عنتر

تسببت تصريحات صحفية للفنان الكويتي محمد المنصور في الصحافة السعودية عن الفنان السعودي فايز المالكي ومسلسلهما "خميس بن جمعة" ، في أزمة كبيرة بين المنصور والمالكي، خاصة وأنه هاجم فيها المالكي واتهمه بالبخل في إنتاج العمل وعبر عن ندمه للمشاركة.

"سيدتي نت" تبحث أسباب أزمة المنصور والمالكي في هذا التقرير الذي يكشف الكثير من الأسرار...

تصريحات المنصور "الأزمة"

بدأت الأزمة بين المنصور والمالكي، بعد أن اتهم الفنان محمد المنصور الفنان فايز المالكي في تصريحات صحفية بأنه لا يعرف السخاء في إنتاج مسلسل "خميس بن جمعة"، بأنه صُدِم أثناء التصوير من الحرص الزائد من قِبَل المالكي والضعف الإنتاجي، وأنه أخطأ حينما شارك في بطولة العمل، واصفاً المشاركة بالغلطة الكبيرة في تاريخه ومسيرته الفنية التي لا يستحقها جمهوره، معلناً أنه لن يعيد التجربة مع فايز المالكي بتاتاً أو مخرج المسلسل محمد العوالي بعد هذا العمل.

وتضمنت التصريحات انتقاداً المنصور لتدخلات المالكي في خطة تصوير العمل والإصرار على إظهار الشخصيات التي جسدها، ما أدى إلى سخط المشاهدين من ضعف العمل، وقوله "أن فايز المالكي مع مخرج العمل قد خذلا إدارة قناة روتانا خليجية، وفرطا بالثقة الممنوحة لهما فظهر العمل بهذه الصورة التي لم يتقبلها المشاهدون والمتابعون".

يذكر أن الفنانين محمد المنصور وفايز المالكي تشارك العمل في مسلسل "عالم العولمة" مع الراحل بكر الشدي وإخراج عامر الحمود وتأليف ليلى الهلالي.

وأيضاً المسلسل السعودي الكوميدي "خميس بن جمعة" الذي تم تصويره في العاصمة الرياض، وعرض خلال شهر رمضان الماضي على شاشة روتانا خليجية، من تأليف الكاتب السوري مازن طه، وإخراج الأردني محمد العوالي، وبطولة باقة من نجوم السعودية والخليج ومنهم: فايز المالكي ومحمد المنصور وسعاد علي وفخرية خميس وراشد الشمراني وعبدالله عسيري وعوض عبدالله وعبدالعزيز السيكرين.

فايز يرفض التعليق

حاولت "سيدتي نت" التواصل مع فايز بعد تصريحات المنصور لمعرفة ردة فعله وموقفه اتجاه هذه الاتهامات لكنه رفض التعليق .

المنصور لـ"فايز": لا تلوم إلا نفسك!

اتصلنا بالفنان الكويتي محمد المنصور والذي اكد تصريحاته وقال "بعد الانتقادات الشديدة للمسلسل السعودي "خميس بن جمعة" الذي شاركت في بطولته أمام الفنان السعودي فايز المالكي، من النقاد والكتاب حتى الجمهور هاجم العمل، والجمهور بالنسبة لي له تقدير كبير فأنا فنان لديه قاعدة جماهيرية عريضة وكل ما أقدمه ملك للجمهور، وبالطبع أساءني ذلك".

وقال في تصريح خاص لـ"سيدتي نت": "بعد تصريحي الأخير في الصحافة السعودية والذي قدمت خلاله وجهة نظري، اتصل بي هاتفياً من الرياض الفنان فايز المالكي، وبدأ في الحديث عن لومي على هذا التصريح، فقلت له لا تلوم إلا نفسك، ويكفي أنني بعد مشاهدة العمل في رمضان الماضي لم أرفع عليك الهاتف لألومك على ما تم تقديمه في المسلسل".

وكشف المنصور تفاصيل المكالمة التي جرت بينه وبين المالكي بعد تصريحاته عن العمل قائلاً: "قبل أن يبدأ فايز المالكي في لومي عن تصريحاتي خلال المكالمة الهاتفية قلت له أنه قلل من قدري واسمي وقيمتي الفنية في "خميس بن جمعة" وبخس عملي".

وحول الدافع وراء قبوله العمل من البداية طالما أنه لا يجد "خميس بن جمعة" مناسباً، أوضح الفنان الكويتي أنه يعرف أن غالبية الأعمال السعودية كوميدية خفيفة وعبارة عن حلقات منفصلة متصلة من خلال ذات الشخوص واختلاف قصص الحلقات، مبيناً أن ذلك لا يروقه كثيراً من الناحية الفنية ولكنه عرض عليه العمل وقرأ النص ووافق من حيث المبدأ، ولفت إلى أنه تفاجأ عندما ذهب الرياض لتصوير العمل أن الأمور مختلفة تماماً عما تم الاتفاق عليه سواء من حيث الإنتاج أو القيمة الفنية أو حتى الشكل الفني النهائي.

وأكد المنصور أنه ربما لا يكرر التجربة في الدراما السعودية، وإن تكررت التجربة ستكون بشروط خاصة يتفق عليها مع الجهة الإنتاجية والتي يجب عليها أن تقدم كل الإمكانات من النص وتوفير أماكن التصوير، والحصول على تراخيص رسمية وقانونية من جميع الجهات قبل بدأ العمل، مشدداً على أن ظروف التصوير في السعودية صعبة.

العوالي: من العيب أن يقول المنصور هذا التصريح!

استنكر المخرج الأردني محمد العوالي تصريحات الفنان محمد المنصور ضد مسلسل "خميس بن جمعة" وإنتاجه، مشدداً على أنه أكثر مخرج عمل مع الفنان فايز المالكي في سلسلة "بيني وبينك" وسلسلة "سكتم بكتم" وخلال كل تلك الأعمال لم يجد فايز يبخل على أي شئ لصالح العمل، حيث سافرنا للتصوير في البحرين ولندن واندونيسيا حسب تعبيره.

وقال في تصريح خاص لـ"سيدتي نت": "لو صحيح ما قاله المنصور بأن فايز بخيل في إنتاج ما كان ليتعاقد معه بالأساس للمشاركة في بطولة المسلسل، حيث أنه حصل على أجر كبير جداً، ومن العيب عليه أن يقول أنه نادم على المشاركة في العمل وهو يضم أسماء لامعة ومحترمة مثل الفنانين فايز المالكي وعبدالله عسيري وفخرية خميس وسعاد علي، وأنا كمخرج له اسمه وعضو نقابة الفنانين في مصر والأردن.

تابعو مزيداً من التفاصيل وتحقيق "سيدتي" الخاص لكشف ملابسات الموضوع في الاعداد المقبلة من "سيدتي".