بالصور: العشرات يتدافعون للقاء هيفا في عرض "حلاوة روح" في القاهرة

قرر المنتج محمد السبكي الاحتفال بإعادة عرض فيلم "حلاوة روح"، إثر صدور حكمٍ قضائي بعودة الفيلم إلى صالات السينما من جديد.

السبكي أقام عرضاً خاصاً في سينما "نايل سيتي"، حضره من أبطال الفيلم: كريم الأبنودي ومحمد لطفي، وغاب باسم سمرة، فيما كان الجميع في حال ترقب وانتظار لوصول النجمة اللبنانية هيفاء وهبي التي حضرت بصحبة مدير أعمالها مصطفى سرور، وكان السبكي حريصاً على استقبالها واصطحابها إلى داخل القاعة.

وبمجرد وصول هيفاء وهبي سادت الصالة حالةُ هرج وفوضى وتدافع غير عادية، لكن المرافقين الشخصيين تولوا أمر دخولها إلى القاعة، وشكّل ذلك سبباً في عدم قدرتها على إجراء أيّ لقاءٍ مصوّر، إلا أن "سيدتي" أجرت لقاءً حصرياً معها.

الغريب أنه- بالرغم من التدافع والفوضى- خرج المنتج محمد السبكي بنفسه من القاعة، ليدعو الجميع إلى الدخول والمشاركة في حضور العرض الخاص للفيلم، مزوّدين بكاميراتهم الخاصة، مع أن هذا الأمر غير مسموح، لكنه برّر ذلك بالقول إنه لا يريد أن يُغضب أحداً.

في المقابل، لم تنتظر هيفاء نهاية العرض، فغادرت القاعة بسرعة فور عرض أغنية "حكيم" في أحداث الفيلم، متوجهةً إلى سيارة "ليموزين" أقلّتها بصحبة فريق عملها، ليبقى المنتج محمد السبكي ومحمد لطفي والمخرج سامح عبد العزيز لإجراء لقاءات مع القنوات الفضائية.. ولقد أكد سامح أنه "لم يسبق له أن أجرى هذا الكم من اللقاءات"، مجدداً حرصه على تلبية رغبات الجميع في إجراء لقاءاتٍ معهم، احتراماً لهم وتقديراً لحضورهم.