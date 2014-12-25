طبقات البسكويت بالكريمة والكروكان خطوة بخطوة بالصور

أعدت الطاهية ريم الكيلاني وصفة طبقات البسكويت بالكريمة والكروكان خصيصا لمطبخ "سيدتي.نت" وصفة سهلة التحضير ...جربيها واستمتعي بها مع صديقاتك

المقادير:

علبتين بسكويت سادة

كوب ماء فاتر مضاف إليه 1 1/2 ملعقة صغيرة للتغطيس

3 كوب كريما مخفوقة مع علبة قشطة

للكروكان

كوب لوز

كوب سكر

طريقة التحضير :

1. نغطس البسكويت بالنسكافيه ونصفها في طبق التقديم لعمل طبقة

2. نقوم بمد طبقة كريما فوق البسكوت ونوزعها جيدا

3. وتكرر العملية لعمل طبقات من البسكويت والكريمة حتى نفاذ الكمية (يمكنك عمل 3 طبقات)

4. طريقة عمل الكروكان : نقلي اللوز حتى يبدا لونه يتغير إلى الأشقر

5. نضيف السكر حتى يذوب ويصبح لونه كراميل

6. نقوم بسكبهم في صحن صغير مدهون بالقليل من الزيت مع مراعاة تحريكهم كل شوي بشكل قطعة واحده حتى لا يلتصق السكر بالصحن ونتركه حتى يبرد

7. نقوم بتكسيرهم بالهاون (المدقة) ليصبح كالفتات

8. نرش الكروكان على وجه الكريما للزينة ويوضع في البراد حتى تتماسك المكونات كلها مع بعض

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمليه الآن مجاناً على هذا الرابط