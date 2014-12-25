6 نصائح لتصفيف شعرك في المنزل

قد تجدين الكثير من الاختلاف عندما تقومين بتصفيف شعرك في المنزل، وعندما تصففينه في صالونات التجميل على الرغم من أنك قد تستخدمين نفس الأدوات التي يستخدمها مصففو الشعر، فما السر الخفي وراء هذا الأمر؟!!

يكمن السر هنا في بعض الأخطاء التي تفعلينها وقد تفسد شعرك وتجعلك تفضلين الذهاب إلى صالونات تصفيف الشعر بدلًا من تصفيفه في المنزل. ولكن هل تمتلكين الميزانية الكافية للذهاب إلى صالونات التجميل دائمًا!!!

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تعلمي مع "سيدتي نت" بعض النصائح الذهبية التي ستمكنك من تمليس شعرك بالشكل الصحيح حتى تحصلي على شعر أروع في المنزل:

1.استخدمي منتجات حماية الشعر من الحرارة عند استخدامك أي نوع من أدوات الحرارة على شعرك سواء المجفف أو المكواة، وذلك حتى لا تضر الحرارة شعرك، وحتى تحصلي على شعر أكثر لمعانًا بعد التصفيف.

2.نظمي شعرك قبل التصفيف. وإذا كنت من ذوات الشعر الكثيف وتجدين صعوبة في تنظيم شعرك فعليك تقسميه إلى أجزاء صغيرة مع تمشيط كل جزء على حدا حتى تحصلي على شعر جاهز للتصفيف.

3.استخدمي الفرشاة المعدنية لا الفرشاة العادية، واستخدميها بشكل صحيح حتى تحصلي على شعر كثيف وناعم.

4عند استخدامك لفرشاة الشعر اسحبي الفرشاة بعيدًا عن رأسك وحافظي على إبقاء التوازي بين الفرشاة وهي تسحب شعرك وبين المجفف، وأن يكونا في نفس الاتجاه، فبهذه الطريقة سيصل المجفف إلى شعرك مباشرة من وراء الفرشاة.

5.لا تستخدمي مكواة الشعر على أماكن رطبة في شعرك واحرصي على تجفيف شعرك جيدًا قبل استخدامها.

6.استخدمي منتجات تثبيت الشعر بعد الانتهاء من تمليس شعرك حتى تحصلي على شعر ثابت ولامع، ضعي المثبتات بداية من أطراف شعرك إلى الشعر بأكمله. وزعيه بالتساوي ولا تكثري منه حتى لا يظهر شعرك بشكل دهني مزعج.

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