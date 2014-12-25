بالفيديو..ضبط 24 طبنجة داخل ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بزفتي في الغريبة

ضبطت ضباط المباحث الجنائية بالغربية، 24 طبنجة، داخل ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بقرية كفر أبو شاهين مركز زفتى يديرها موظف بالري.

وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث مركز زفتى بقيام أيمن ثابت محمد 41 سنة موظف بري زفتي مقيم بقرية كفر أبو شاهين مركز زفتي بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية متخذا من منزله مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وتم عرض المعلومات على اللواء عبد اللطيف الحناوي مدير المباحث الجنائية، وقرر تشكيل فريق بحث لضبط المتهم وتم استهداف منزل المتهم وضبطه وبحوزته 23 طبنجة معدله،و9 منزلق طبنجة و12 خزينة ، 11 مقبض ، 9 قطع من أجزاء أسلحة نارية ، 2 تتك ، شاكوش ، 5 مبرد ، 2 حربي ،4 مفك عادي ، 9 بنطه حديد ، مقص ،3 أسطوانة صاروخ ، 85 سوسته مختلفة ، 2 منجله ، 8 منشار ، بلور هوائي.

وتم التحفظ على المضبوطات واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر المحضر 50 أحوال مركز زفتي وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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