تعرف على.. تاريخ الزمالك حين يلعب بعد خسارة الأهلي

حين يخسر الأهلي، هناك نسبة تصل إلى 61% بأن الزمالك يفوز حين يلعب في اليوم التالي، أو على الأقل في الجولة نفسها من الدوري.

فقد نجح الزمالك في الفوز، بعد خسارة الأهلي الأهلي 14 مرة في آخر 14 موسم.

الأهلي خسر خلال تلك الفترة 23 مباراة في الدوري، نجح الزمالك خلالها في الانتصار 14 مرة وخسر فقط مباراتين.

وتعادل الزمالك سبع مرات آخرها أمام الداخلية هذا الموسم حين خسر الأهلي أمام الرجاء.

وكان الموسم الماضي هو الأخير الذي خسر فيه الفريقين بنفس التوقيت، حين خسر الزمالك أمام المصري وبعدها بأربع ساعات الداخلية تغلب على الأهلي يوم 17 مارس الماضي.

الثنائي يخسر

وفي الفترة من عام 2000 إلي 2004 التي حقق خلالها الزمالك لقب الدوري ثلاث مرات، فاز ست مباريات وتعادل فقط واحدة حين خسر الأهلي.

منها الفوز 4-0 على أسوان موسم 2003-2004 حين خسر الأهلي أمام الاتحاد السكندري 3-2.

وحين فاز الاتحاد على الأهلي 2-0 موسم 2007-2008، وقتها فشل الزمالك في الفوز على المقاولون وتعادل 1-1.

ولكن حقق الزمالك الفوز على انبي مرتين حين خسر الأهلي.

أولها موسم 2006-2007 حين فاز الفارس الأبيض 2-0 مستغلا هزيمة الأهلي أمام الإسماعيلي 3-0.

والآخرى كانت موسم 2009-2010 حين فاز بنفس النتيجة عقب خسارة الفريق الأحمر أمام غزل المحلة 2-0.