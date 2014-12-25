الرقابة الإدارية تضبط كبير مفتشي العمليات الجوية بوزارة الطيران أثناء تقاضيه رشوة

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط “ح ف م ” كبير مفتشى عمليات جوية بوزارة الطيران حال تقاضيه مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة من كل من المدير الفني ومدير العلاقات العامة بشركة كليوباترا للطيران “تحت الإنشاء “والمملوكة” لأحد كبار رجال الأعمال ، وذلك مقابل استغلال نفوذه الوظيفي لدى سلطة الطيران المدني التابعة لوزارة الطيران المدنى لإنهاء إجراءات تسجيل تخص الشركة المذكورة.

وقد قررت نيابة شرق القاهرة الكلية حبس المتهمين الثلاثة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط / س م / مسئول التخطيط بمديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة لتقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد مقاولى القطاع الخاص الذى بادر بإبلاغ الهيئة بطلب الموظف الحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة ليقوم بالاستيلاء الإبتدائى ﻷحد مقار القوى العاملة بمديرية إدكو والبالغ تكلفته حوالى مليون جنيه .

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ومتابعة أطراف الواقعة بضبط المتهم عقب تقاضيه مبلغ الرشوة وقيامه بتسليم محضر الاستلام الإبتدائى لمبنى القوى العاملة ، وبالعرض على نيابة دمنهور قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات .