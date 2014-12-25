أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس الوزراء يبحث توفير السلع ومشروعي المثلث الذهب وتطوير البحيرات -
الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر -
الأخبار - السيسى يلتقي مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين وعدداً من قيادات الكونجرس -
وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الرقابة الإدارية تضبط كبير مفتشي العمليات الجوية بوزارة الطيران أثناء تقاضيه رشوة

Google+ Print
الرقابة الإدارية تضبط كبير مفتشي العمليات الجوية بوزارة الطيران أثناء تقاضيه رشوة الرقابة الإدارية تضبط كبير مفتشي العمليات الجوية بوزارة الطيران أثناء تقاضيه رشوة

 

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط “ح ف م ” كبير مفتشى عمليات جوية بوزارة الطيران حال تقاضيه مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة من كل من المدير الفني ومدير العلاقات العامة بشركة كليوباترا للطيران “تحت الإنشاء “والمملوكة” لأحد كبار رجال الأعمال ، وذلك مقابل استغلال نفوذه الوظيفي لدى سلطة الطيران المدني التابعة لوزارة الطيران المدنى لإنهاء إجراءات تسجيل تخص الشركة المذكورة.

وقد قررت نيابة شرق القاهرة الكلية حبس المتهمين الثلاثة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط / س م / مسئول التخطيط بمديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة لتقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد مقاولى القطاع الخاص الذى بادر بإبلاغ الهيئة بطلب الموظف الحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة ليقوم بالاستيلاء الإبتدائى ﻷحد مقار القوى العاملة بمديرية إدكو والبالغ تكلفته حوالى مليون جنيه .

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ومتابعة أطراف الواقعة بضبط المتهم عقب تقاضيه مبلغ الرشوة وقيامه بتسليم محضر الاستلام الإبتدائى لمبنى القوى العاملة ، وبالعرض على نيابة دمنهور قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا