المصرية للمطارات: 325 مليون جنيه أرباح الشركة وصرف 12 شهر للعاملين

صرح الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات، إن الشركة حققت أرباحًا تقدر بـ325 مليون جنيه خلال العام المالي 2013 / 2014 .

وأضاف محجوب في تصريحات له، اليوم الخميس إن مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية برئاسة المهندس محمود عصمت وافق علي ميزانية الشركة المصرية للمطارات، مؤكداً إن مجلس إدارة الشركة القابضة استعرض الإيرادات والمصاريف والأرباح التي تحققت خلال العام المالي 2013 / 2014 للشركة.

وقال سيد صالح رئيس القطاع المالى بالشركة المصرية للمطارات، ان ايرادات شركة المطارات خلال الفترة من 1 يوليو2013 حتى 30 يونيو 2014 بلغت ملياراً 628 مليون جنيه، بينما بلغت المصروفات ملياراً و303 مليون جنيه، والأرباح 325 مليون جنيه ، مؤكدا ان أرباح العاملين التي سيتم صرفها اليوم بواقع 12 شهراً لكل موظف في الشركة المصرية للمطارات.