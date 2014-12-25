محافظ القاهرة يهنىء الأقباط بعيد الميلاد

هنأ الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة جميع رؤساء الطوائف والأخوة المسيحيين في داخل البلاد وخارجها بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيا لهم موفور الصحة والسعادة وأن يشهد عهده خير وسلام ورحمة ليس فقط لإخواننا المسيحيين بل وللمصريين جميعاَ.

وأعرب المحافظ عن اعتزازه بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التى يتميز بها الشعب المصرى عن غيره من الشعوب، داعيا الله تعالى أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والاستقرار والسلام على الأرض.

وشارك المحافظ برفقة اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية ومندوب رئاسة الجمهورية الأخوة الأقباط من الطائفة الأسقفية قداس عيد الميلاد بأبروشية الكنيسة الأسقفية بمصر (كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك)، حيث تقدم بخالص التهانى وأطيب الأمنيات لنيافة المطران الدكتور منير حنا أنيس رئيس ابروشية الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى وسط نخبة من رجال الدولة والقيادات الدينية ورعاة الكنيسة ووفد قيادات محافظة القاهرة.

كما قام المحافظ يرافقه مندوب رئاسة الجمهورية ومندوب عن وزير الداخلية وعدد من قيادات المحافظة بزيارة كاتدرائية بطريريكية الأرمن الكاثوليك بعابدين، حيث هنأ المطران كريكور أوغسطينوس كوسا أسقف الإسكندرية لطائفة الأرمن الكاثوليك بمناسبة احتفالات الطائفة الكاثوليكية بعيد الميلاد المجيد، متمنيا لهم دوام الخير والرخاء بأرض الكنانة.

وأناب المحافظ، اللواء محمد أيمن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية ووفد مرافق له لحضور قداس طائفة الروم الأرثوذكس، ومشاركة الاخوة االمسيحيين احتفالات أعياد الميلاد بالدار البطريركى بالحمزاوى الكبير، وتقديم خالص التهانى وأجمل الأمنيات للمطران ممفيس نيقوديموس الوكيل البطريركى لبطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس بالقاهرة، مؤكداَ أن الشعب المصرى دائما نسيج واحد ويد واحدة تعمل لرفعة الوطن.