محافظ شمال سيناء: إصلاح خط الغاز خلال 3 أيام.. والخسائر فادحة

أكد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء أن المحافظة تعرضت لخسائر فادحة جراء تفجير خط الغاز الطبيعى جنوب العريش ، مشيرا إلى تأثر نحو 13 ألف وحدة سكنية ومنزل للمواطنين و4 مخابز ومحطة تزويد للسيارات بانقطاع الغاز ، بخلاف محطة توليد الكهرباء البخارية بالعريش.

وقال المحافظ – فى تصريح له اليوم الخميس – إن الخسائر كبيرة نتيجة لانقطاع الغاز بسبب التفجير ، مؤكدا أنه عقب تفجير الخط تم التنسيق مع وزارة البترول لضخ كميات إضافية من الغاز المسال للمستودعات ومحطات تعبئة الاسطوانات بالعريش وزيادة الكمية المقررة لمحافظة شمال سيناء من الوقود والمحروقات لمواجهة الموقف.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع شركة الغاز على سرعة إصلاح الخط وأنه من المتوقع إصلاحه خلال 3 أيام.

وأكد اللواء حرحور أن محافظة شمال سيناء تمر بظروف أمنية استثنائية وصعبة نتيجة العمليات الإرهابية منذ ثورة 30 يونيو .. لافتا إلى أهمية الإجراءات التى تتخذها قوات الأمن لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه.

ا ش ا