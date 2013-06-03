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وزير الاستثمار يلتقى سميح ساويرس للتعرف على توسعات "أوراسكوم للفنادق"

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وزير الاستثمار يلتقى سميح ساويرس للتعرف على توسعات "أوراسكوم للفنادق" وزير الاستثمار يلتقى سميح ساويرس للتعرف على توسعات "أوراسكوم للفنادق"

التقى يحيى حامد، وزير الاستثمار، أمس الأحد، رجل الأعمال المصرى سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية، حيث تم خلال اللقاء استعراض خطة الشركة فى التوسع بمشروعاتها خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن استعراض المشروعات القائمة والمستهدفة للشركة بالعديد من محافظات .

وقد أشاد سميح ساويرس فى بداية اللقاء بروح النشاط والطمأنينة والمساواة التى بثها وزير الاستثمار يحيى حامد بين مختلف المستثمرين بمجتمع الأعمال المصرى، منذ توليه مهام عمله كوزير للاستثمار، بينما تطرق اللقاء إلى مناقشة بعض المشكلات التى تواجه مشروع "هرم سيتى" السكنى الذى تقوم الشركة بتنفيذه على مساحة 8.5 مليون متر مربع بهدف أن يصبح مدينة سكنية متكاملة تضم ما يقرب من نصف مليون نسمة، حيث أكد يحيى حامد وزير الاستثمار أن وزارة الاستثمار ستقوم بدراسة الموضوع من مختلف الجوانب الفنية والقانونية، مع العمل على حل المشكلة بشكل يرضى كلا من الشركة والجهات الرسمية.

كما استعرض سميح ساويرس مشروعات شركته بإقليم الصعيد، وخاصةً محافظتى قنا والأقصر، مشيراً لسعى الشركة إلى نقل تجربة "هرم سيتى" إلى جنوب مصر، من خلال التوسع فى إنشاء مشروعات إسكان تناسب محدودى الدخل، وهو ما يأتى على قائمة أولويات شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى.

من جانبه، وجه يحيى حامد، وزير الاستثمار، التحية لرجل الأعمال المصرى على حجم نشاط وإنجازات الشركة، مؤكداً له أن وزارة الاستثمار حريصة كل الحرص على توفير مختلف سبل الدعم من أجل مساندة وتنشيط القطاع الخاص من أجل مضاعفة استثماراته بمصر، وكذا تأمين المشروعات وسير العمل بشتى الاستثمارات، ما من شأنه تذليل كافة المعوقات والمخاطر التى تواجه بعض المشروعات، ودفع عجلة الاستثمار والتنمية فى مختلف قطاعات مصر.

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