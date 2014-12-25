رونالدينيو لازال مختفيا

مكسيكو سيتي، (إفي): قال خواكين بيلتران المسئول الرياضي لكيريتارو المكسيكي، إن بقاء النجم البرازيلي رونالدينيو جاوتشو بصفوف الفريق ليس مؤكدا، معربا عن أمله في عودة اللاعب- الذي اختفى منذ أسبوعين عن تدريبات الفريق- بحلول يوم الجمعة المقبل.

وقال بيلتران في تصريحات صحفية: "نثق في أنه سيعود بحلول يوم 26 ديسمبر الجاري، وحينها سنتبادل وجهات النظر. لكنني لا أستطيع التأكيد على استمراره في الفريق".

وكان رونالدينيو، الذي توج مع منتخب بلاده بمونديال 2002 ، قد انتقل لصفوف النادي المكسيكي في سبتمبر الماضي، حيث أحرز ثلاثة أهداف فقط خلال تسع مباريات خاضها مع الفريق.

يشار إلى أن موهبة رونالدينيو جعلته أحد أفضل لاعبي العالم، ولكنه بعاني مؤخرا من مشكلات حيث أصبح بطيئا داخل الملعب فضلا عن اكتسابه بعض الوزن.

وأعرب بيلتران عن عدم رضاه إزاء فترة غياب رونالدينيو على مار أسبوعين خلال مرحلة استعداد الفريق للموسم الجديد.

وقال: "الأهم أن يرجع وفي نيته الالتزام" وأن يكون في حالة بدنية جيدة.