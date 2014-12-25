محافظ الجيزة: تشغيل مشروع للصرف الصحي خلال أيام بالطوابق وكعبيش بـ10 ملايين جنيه

أعلن الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة أنه تم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمنطقة كعبيش والطوابق بالهرم للقضاء على مشاكل طفوحات الصرف الصحي وإنشاء شبكات جديدة تستوعب الكثافة السكانية العالية.

وقال محافظ الجيزة – خلال الجولة التى قام بها اليوم الخميس بمنطقة فيصل والتقى خلالها بالمواطنين الذين طالبوه برفع الإشغالات وحل مشاكل المرور – “إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تتسلم المشروع خلال أيام تمهيداً لتشغيله وصيانته، لافتا إلى أن تكلفته الإجمالية بلغت 10 ملايين جنيه واستغرق تنفيذه عاما كاملا”.

وأضاف أنه تم عمل بيارات جديدة ورفع البدالات التى تم اللجوء إليها كحل مؤقت لحين تنفيذ المشروع، مؤكدا أنه سيتم إعادة فتح شارع الطوابق أمام حركة المرور بعد رفع معدات الشركة وتمهيد الشارع، وكلف إسماعيل عبد الواحد رئيس حي الهرم بتعيين خدمة ثابتة بمدخل الطوابق ورفع الإشغالات والباعة الجائلين بعد تعدد شكاوى المواطنين من غلقهم للشارع.

وتفقد المحافظ يرافقه محمود فوزي رئيس حي العمرانية، وعزت الخرصة رئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة أعمال توسعة شارع فيصل واستقطاع أجزاء من الجزيرة الوسطى بحيث لا تتعدى 1.5م والأرصفة من الجانبين وضمها لنهر الطريق لاستيعاب الكثافة المرورية العالية.

وطالب المحافظ من الشركة المنفذة سرعة الانتهاء من الأعمال، موضحا أنه خلال تنفيذ خط مترو الأنفاق بشارع الهرم سيتم استخدام محاور مرورية جديدة بترسا وخاتم المرسلين والشوارع العرضية كبدائل لحركة المرور.

أ ش أ