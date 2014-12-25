الهجان يطلق حملة “قنا بلا أمية” تستهدف 60816 فرد خلال 2015

شهد عبد الحميد الهجان محافظ قنا إطلاق الحملة القومية معا نستطيع ” قنا بلا أمية ” جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده بمقر ديوان عام المحافظة بحضور الدكتور محب الرافعى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار ومسئولي الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بقنا ولفيف من القيادات التنفيذية وممثلى منظمات المجتمع المدنى بالمحافظة .

وأشار الهجان أن الحملة تستهدف تحرير 60816 فرد من أميتهم خلال عام 2015م من اجل المساهمة فى دفع عملية التنمية التى تشهدها مصر، موضحا أن القضاء على الأمية سوف يتم من خلال تجفيف منابع الأمية والقضاء على مشكلات التسرب من التعليم ووضع خطط وتوقيتات محدده لتحقيق النتائج المستهدفة، مضيفًا أنه يوجد تنسيق كامل بين المحافظة والهيئة العامة لتعليم الكبار ومنظمات المجتمع المدنى للحد من انتشار الأمية والقضاء عليها .

وذكر​ ​الدكتور محب الرافعى أن محو الأمية وتعليم الكبار يعد من أهم أولويات الدولة خاصة بعد تخصيص مادة فى الدستور تُلزم الدولة بتقديم خطط وتوقيتات محدده للقضاء على الامية خلال 6 سنوات بدءاً من عام 2014م، مشيرًا أن الهيئة العامة لتعليم الكبار عقدت بروتوكولات تعاون مع جامعة جنوب الوادى ومعهد الخدمة الاجتماعية بهدف القضاء على الامية المنتشرة بين أبناء قنا .