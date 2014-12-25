أخبار عاجلة

الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر -
الأخبار - السيسى يلتقي مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين وعدداً من قيادات الكونجرس -
وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الهجان يطلق حملة “قنا بلا أمية” تستهدف 60816 فرد خلال 2015

Google+ Print
الهجان يطلق حملة “قنا بلا أمية” تستهدف 60816 فرد خلال 2015 الهجان يطلق حملة “قنا بلا أمية” تستهدف 60816 فرد خلال 2015

اللواء عبد الجميد الهجان – محافظ قنا

شهد عبد الحميد الهجان محافظ قنا إطلاق الحملة القومية معا نستطيع ” قنا بلا أمية ” جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده بمقر ديوان عام المحافظة بحضور الدكتور  محب الرافعى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار ومسئولي الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بقنا ولفيف من القيادات التنفيذية وممثلى منظمات المجتمع المدنى بالمحافظة .

وأشار الهجان أن الحملة تستهدف تحرير 60816 فرد من أميتهم خلال عام 2015م من اجل المساهمة فى دفع عملية التنمية التى تشهدها ، موضحا أن القضاء على الأمية سوف يتم من خلال تجفيف منابع الأمية والقضاء على مشكلات التسرب من التعليم ووضع خطط وتوقيتات محدده لتحقيق النتائج المستهدفة، مضيفًا أنه يوجد تنسيق كامل بين المحافظة والهيئة العامة لتعليم الكبار ومنظمات المجتمع المدنى للحد من انتشار الأمية والقضاء عليها .

وذكر​ ​الدكتور محب الرافعى أن محو الأمية وتعليم الكبار يعد من أهم أولويات الدولة خاصة بعد تخصيص مادة فى الدستور تُلزم الدولة بتقديم خطط وتوقيتات محدده للقضاء على الامية خلال 6 سنوات بدءاً من عام 2014م، مشيرًا أن الهيئة العامة لتعليم الكبار عقدت بروتوكولات تعاون مع جامعة جنوب الوادى ومعهد الخدمة الاجتماعية بهدف القضاء على الامية المنتشرة بين أبناء قنا .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر

الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر

ميدو: أتمنى ضم متعب وأستطيع تأهيله لمنتخب مصر

ميدو: أتمنى ضم متعب وأستطيع تأهيله لمنتخب مصر

لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة

لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة

وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع

وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع