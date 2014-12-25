أخبار عاجلة

الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر -
الأخبار - السيسى يلتقي مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين وعدداً من قيادات الكونجرس -
وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

استطلاع: 56% من الأمريكيين يرون فشل أوباما في تحقيق تطلعاتهم 2014

Google+ Print

أظهر استطلاع للرأي، أجرته محطة «سي إن إن» الأمريكية، أن 56% من الأمريكيين رأوا أن الرئيس باراك أوباما، فشل في تحقيق توقعاتهم، بينما يعتقد 49% بأن سياساته تأخذ الولايات المتحدة في الاتجاه الخطأ.

وأشار الاستطلاع، إلى أن غالبية الأمريكيين، لديهم رأي إيجابي تجاه الاقتصاد الأمريكي، وذلك للمرة الأولى منذ 7 سنوات.

وكشف الاستطلاع، عن أن السيدات والمستقلين وكبار السن، هم الأكثر تأييدًا لأوباما، عن الرجال والجمهوريين، والذين تتراوح أعمارهم بين 35 و49 عامًا.

يأتي ذلك، في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة، الأربعاء، أن الاقتصاد الأمريكي نمى بنسبة 5%، في الربع الثالث من عام 2014، وهو أعلى معدل للنمو يحققه الاقتصاد الأمريكي منذ 11 عامًا.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية