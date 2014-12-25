استطلاع: 56% من الأمريكيين يرون فشل أوباما في تحقيق تطلعاتهم 2014

أظهر استطلاع للرأي، أجرته محطة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أن 56% من الأمريكيين رأوا أن الرئيس باراك أوباما، فشل في تحقيق توقعاتهم، بينما يعتقد 49% بأن سياساته تأخذ الولايات المتحدة في الاتجاه الخطأ.

وأشار الاستطلاع، إلى أن غالبية الأمريكيين، لديهم رأي إيجابي تجاه الاقتصاد الأمريكي، وذلك للمرة الأولى منذ 7 سنوات.

وكشف الاستطلاع، عن أن السيدات والمستقلين وكبار السن، هم الأكثر تأييدًا لأوباما، عن الرجال والجمهوريين، والذين تتراوح أعمارهم بين 35 و49 عامًا.

يأتي ذلك، في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة، الأربعاء، أن الاقتصاد الأمريكي نمى بنسبة 5%، في الربع الثالث من عام 2014، وهو أعلى معدل للنمو يحققه الاقتصاد الأمريكي منذ 11 عامًا.