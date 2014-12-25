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اليوم.. محاكمة 47 متهما في قضية «اقتحام قسم التبين»

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اليوم.. محاكمة 47 متهما في قضية «اقتحام قسم التبين» اليوم.. محاكمة 47 متهما في قضية «اقتحام قسم التبين»

صورة أرشيفية

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الخميس ، برئاسة المستشار محمد فهمى ، محاكمة 47 متهماً باقتحام قسم التبين، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

وأسندت نيابة جنوب القاهرة، بإشراف المستشار طارق أبو زيد، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، للمتهمين بأمر الإحالة عددا من التهم منها، التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران، بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء ،والانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف القانون.

وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين، أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، مما أسفر عن مقتل ضابط وشرطيين من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة، وتهريب السجناء وحرق القسم، وذلك فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

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