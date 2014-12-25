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قتلى في مواجهات بين القبائل والحوثيين بالبيضاء

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قتلى في مواجهات بين القبائل والحوثيين بالبيضاء قتلى في مواجهات بين القبائل والحوثيين بالبيضاء

اندلعت، مساء أمس الأربعاء، مواجهات بين مسلحي جماعة الحوثي ومقاتلي القبائل مدعومين بعناصر مسلحة يعتقد أنها تنتمي إلى القاعدة، في محافظة البيضاء بوسط اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ”سكاي نيوز عربية” إن المعارك، التي اندلعت في منطقتي خبزة والمناسح بالبيضاء، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

ومنذ عدة أشهر، يخوض الحوثيون، الذين يسيطرون على مناطق واسعة من اليمن ويسعون إلى توسيع رقعة انتشارهم، مواجهات مع مسلحي القبائل وعناصر القاعدة.

ويعاني اليمن من انهيار أمني وأزمة سياسية وسط صعود تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وسيطرة الحوثيين على صنعاء ومناطق أخرى، وتنامي الحركة الانفصالية في الجنوب.

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