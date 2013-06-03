زوج بسمة وهبة:ادعوا لها في حربها المؤلمة مع السرطان

ناشد علاء عابد زوج الإعلامية بسمة وهبه عبر حسابها الشخصي على موقع "فيس بوك" جمهورها بالدعاء لها، موضحاً أنّ جرعات العلاج الكيميائي الذي تتلقاه بسمة بسبب إصابتها بالسرطان لم تعد محتملة.

وكتب قائلاً "بسمة تعبانة ومشغول معاها. الجرعة المرة دي غير محتملة أبداً، والمشكلة إنها لازم تستمر في أخد الجرعات رغم ضعف صحتها وقوتها التي لم تعد تتحمل، إحنا في أيام مفترجة أرجوكم ادعوا لبسمة أرجوكم الدعاء".

وكان أوّل ظهور لبسمة وهبة وهي ترتدي الحجاب على قناة "اقرأ" الدينية، حيث كانت تقدم برنامجاً بعنوان "قبل أن تحاسبوا"، ثم قدمت برنامج "مشاهير الحوار" وهي بالحجاب أيضاً، ثم اختفت مدة عامين وعادت من دون حجاب وقدمت برنامج "اللعب مع الكبار" الذي حقّق نجاحاً كبيراً.

وبدأت بسمة تشعر بأعراض المرض يقتحم جسدها الذي فقد نصف وزنه، وسافرت إلى لندن لتتلقى جرعات العلاج الكيميائي، وهي على سرير المرض كتبت بسمة على حسابها الشخصي على "فيس بوك" كلمات تشرح فيها ما تشعر به، وكيف إنها تتمنى العودة إلى مصر لتقديم برنامج في شهر رمضان، إلا أن ملامحها لم تعد صالحة فكتبت قائلة: "راسلوني دايماً بنبسط أوي من رسايلكم وبتأثر فيا جدا أوقات بقراها واضحك، وأوقات ابكي لان عمري ما غبت عن مصر أد كده، والغربة هنا صعبة ولندن من البلاد اللي جوها كئيب، نفسي الأيام تعدي وربي يكرمني بالشفاء وآجي على رمضان وأشوفكم وأصوم وافطر واصلي وادعي في الشهر الكريم، واتسحر فول وآكل قطايف واعمل برنامج في رمضان رغم أن شكلي أتغير وعجزت واوحشيت وشعري وقع وجلدي باظ...و......لكن يا اغلبه يا يغلبني ابن اللذين اللعين ده، إن شاء لله حبقى كويسه واشتغل وانجح وأدوسه بس المساعدة من ربي الرحمن الرحيم".

أسرة "سيدتي" و"سيدتي نت" تشارك محبي بسمة الدعاء لها، وتتمنى لها الشفاء العاجل.