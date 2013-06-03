إليسا:سعيدة بلقب«أفضل فنانة عربية» لعام 2012 من "سيدتي نت"

تتابع إليسا حديثها مع سيدتي نت وهذه المرة تتطرق إلى موضوع اختيارها «أفضل فنانة عربية» لعام 2012 من خلال استفتاء «سيدتي نت»، إليكم النص :

تمثّلين الوجه الإعلاني لساعات «كوروم» منذ عدّة سنوات، وتواجدت في دبي لترويج مجموعة جديدة لهذه العلامة التجارية، ما الفائدة من تمثيلك لمنتجهم؟

أولاً، أنا معهم منذ 9 سنوات، ومن المؤكد أن الإفادة مشتركة، فهم يستفيدون من اسم إليسا لتسويق منتجهم. وبالنسبة إليّ، أن أمثّل علامة تجارية مهمة وعلى مستوى عالٍ وعالمي شيء مشرّف لي. وقد قمت بزيارة المصانع في سويسرا، وشاهدت كيف تصنع الساعات، وأصبحت أتمتّع بخبرة أكبر في الساعات، وعلى دراية بكافّة أجزاء وأقسام الساعة.

ألا ترين أن تسع سنوات مدّة ليست بقصيرة، خاصة وأن بعض الشركات تتعاقد كل سنة مع فنانة مختلفة، لترويج منتجاتها، ما سرّ هذه المدة الطويلة؟

في الحقيقة علاقتنا جيدة وقوية، ومن المؤكد أنهم سعداء بهذه العلاقة وبهذه النتائج طوال السنوات الماضية، فهم أشخاص عمليّون جداً، ومحترفون، ويعجبني أسلوبهم وطريقتهم في التعامل. وقد استمرّت علاقتي معهم بحب، وطالما نحن ننجح سوياً، فما المانع من الاستمرارية؟

نبارك لك حصولك على لقب «أفضل فنانة عربية» لعام 2012 من خلال استفتاء «سيدتي نت»؟

شكراً لكم، حقيقة أسعدني جداً الحصول على هذا اللقب، وللعام الثاني على التوالي، وهو يعني لي الكثير، لأنه جاء من مجلة «سيدتي»، هذه المجلة التي تتمتّع بمصداقية كبيرة، وهي من أهم المجلات في العالم العربي. ومن الجميل أن يحصل الفنان على مثل هذا اللقب من خلال تصويت موجّه مباشرة للجمهور.

ماذا تقولين لجمهورك الذي اختارك من خلال هذا الاستفتاء؟

أشكرهم جداً على هذا الحب، وإن شاء الله أكون دائماً عند حسن ظنّهم، وأقدّم لهم كل ما يسعدهم.

حصل أيضاً الفنان كاظم الساهر على لقب «أفضل فنان عربي» للعام 2012، ماذا تقولين له؟

أهنّئه لأنه بالفعل يستحقّ هذا اللقب. وأنا شخصياً أحبه كثيراً، وأحترمه، فهو من أوّل وأهم الفنانين في العالم العربي بالنسبة لي.