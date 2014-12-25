تشغيل 197 بئرًا ارتوازيًا استعدادًا للسدة الشتوية بالمنيا

تستعد محافظة المنيا للترتيبات واتخاذ الإجراءات اللازمة خلال «السدة الشتوية» في مراكز وقرى المحافظة.

وقال المهندس ممدوح متولي، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، إنه جاري ري الأراضي الزراعية خلال هذا الأسبوع، بما يُعرف بالريّة العامة، قبل السدة الشتوية.

وأوضح أنه سيتم عقب ذلك إغلاق كلي للمياه لمدة أسبوعين، يبدأ الإغلاق من 31--201412حتى 15-1-2015، ويلي ذلك فتح تدريجي للمياة لمدة خمسة أيام وتليها ري عامة للأراضي لمدة أسبوع، ثم يبدأ الري بطريقة الأدوار، وقد تم إخطار مديرية الزراعة بكافة التعليمات.

قال الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، انه جاري حاليًا تطهير المأخذ وعمل صيانة للمحطات المرشحة وصيانة لوحات الكهرباء والطلمبات، كما سيتم تشغيل الآبار الارتوازية، والتي تعمل من خلال أكثر من 197 محطة مرشحة.

ولفت اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، لضرورة تنفيذ قرارات الإزالة على المجاري المائية بشكل يومي، وخاصة التعدي على النيل ومخرات السيول، مع إجراء حصر شامل بكل ماتم إزالته.