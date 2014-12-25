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سالم حميد: يجب محاسبة المتطاولين

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سالم حميد: يجب محاسبة المتطاولين سالم حميد: يجب محاسبة المتطاولين

أعرب الدكتور سالم حميد مدير عام مركز المزماة للدراسات والبحوث، عن استهجانه واستنكاره لما جاء على لسان مبارك الدويلة الذي أساء في حديثه إلى دولة الإمارات، وإلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مطالباً باتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الدويلة، و«أمثاله» ممن يتطاولون على الدولة وقيادتها ومسؤوليها.

وقال: «لن أرد على ما جاء في حديث الإخواني مبارك الدويلة بشأن تهجمه على دولة الإمارات وعلى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لأننا تعودنا على تهجمات الإخوان المسلمين على دولتنا الإمارات».

وأضاف: الشيء الذي يحتاج إلى ردة فعل واتخاذ موقف من قبل الدولة، هو أن الدويلة استخدم قناة إعلامية رسمية لبث تصريحاته ورأيه وتطاولاته، الأمر الذي يستشف منه أن رأيه ليس شخصياً بالدرجة الأولى على اعتبار أنه لم يدلِ به عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي».

 

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