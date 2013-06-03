البطاطا تقلل من الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية

يقول أحمد جمال محمد الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة جامعة المنصورة على الرغم من أن الكثير يمتنعون عن أكل البطاطا بحجة أنها تزيد السمنة، إلا أنها هى الطعام الأكثر غذائية للإنسان وتمتاز البطاطا بأنها مصدر ممتاز للبروتينات ذات السعرات الحرارية المنخفضة جدا خلافا لغيرها من الخضراوات النشوية الأخرى.

كما أنها منخفضة جدا فى السكر فتبلغ السكريات فى البطاطا إلى نحن 42 جراما لكل كيلو منها، ولذلك فهى تحتوى على العديد من الفوائد الصحية.

وأضاف الدكتور أحمد أن البطاطا تكون ذات فعالية كبيرة بالنسبة لأمراض الالتهابات حيث تم العثور على كميات كبيرة من المواد المضادة للأكسدة بالبطاطا مما يجعلها مناسبة لمقاومة مشاكل الالتهابات والربو والنقرس والتهاب المفاصل، ومن أهم المواد المضادة للأكسدة فى البطاطا هى مادة البيتا كاروتين وتبلغ نسب البيتا كاروتين أقصى معدلاتها فى البطاطا البنفسجية اللون، كذلك فإن البطاطا أيضا وفيرة بأصباغ الأنثوسيانين المضادة للأكسدة أيضا وهذه المواد المضادة للأكسدة تتركز فى قلب الثمرة عن قشورها.

وأشار إلى أن البطاطا تحتوى على العديد من الألياف الغذائية لاسيما قشورها التى تعد غنية بالألياف المعدنية مما يجعلها سهلة الهضم ومساعدة على الهضم والتقليل من حدوث الإمساك وبالتالى فإنها تقى من حدوث سرطان القولون، بالإضافة إلى أنها لها تأثير مهدئ للمعدة والأمعاء نظرا لاحتوائها على فيتامينى ب وج، والبيتا كاروتين والبوتاسيوم والكالسيوم وهى مركبات فعالة جدا لعلاج قرح المعدة.

وقال إنه من المعروف أن البطاطا غنية بمحتواها من البوتاسيوم الذى يساعد على خفض مخاطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية، كما أنه يحافظ على توازن السوائل بالجسم، وهى وظائف هامة لعمل القلب وتدفق الدم بشكل جيد.