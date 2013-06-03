أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

الشؤون الخارجية بـ"الشورى" تطالب بزيادة عدد العاملين بالسفارات المصرية في السعودية

Google+ Print
الشؤون الخارجية بـ"الشورى" تطالب بزيادة عدد العاملين بالسفارات المصرية في السعودية الشؤون الخارجية بـ"الشورى" تطالب بزيادة عدد العاملين بالسفارات المصرية في السعودية

كتب : هبة أمين منذ 8 دقائق

طالبت لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى، وزارة الخارجية بضرورة زيادة عدد العاملين بالسفارات المصرية في لمواجهة مشاكل المصريين هناك.

وقال النائب سعد عمارة، وكيل اللجنة، إن عددا كبيرا من المصريين في السجون السعودية بدون محاكمة، مؤكدا أن المصريين هناك يشعرون بالمرارة، خاصة وأن السلطات السعودية لا تعمل لهم أي حساب.

ودعا النائب يسري تعيلب، عن حزب الحرية والعدالة، وزارة الخارجية المصرية أن تتعلم من الفلبين، التي تقف عونا لأبنائها العاملين في السعودية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً