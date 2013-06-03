الشؤون الخارجية بـ"الشورى" تطالب بزيادة عدد العاملين بالسفارات المصرية في السعودية

كتب : هبة أمين منذ 8 دقائق

طالبت لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى، وزارة الخارجية بضرورة زيادة عدد العاملين بالسفارات المصرية في السعودية لمواجهة مشاكل المصريين هناك.

وقال النائب سعد عمارة، وكيل اللجنة، إن عددا كبيرا من المصريين في السجون السعودية بدون محاكمة، مؤكدا أن المصريين هناك يشعرون بالمرارة، خاصة وأن السلطات السعودية لا تعمل لهم أي حساب.

ودعا النائب يسري تعيلب، عن حزب الحرية والعدالة، وزارة الخارجية المصرية أن تتعلم من الفلبين، التي تقف عونا لأبنائها العاملين في السعودية.