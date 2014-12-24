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ننشر بطاقة هوية الطيار الأردني الآسير لدى داعش

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ننشر بطاقة هوية الطيار الأردني الآسير لدى داعش ننشر بطاقة هوية الطيار الأردني الآسير لدى داعش

سقطت، طائرة يقودها أردنى، اليوم الأربعاء، في الرقة بشمال سوريا، وأخذه تنظيم “داعش” المتطرف كرهينة، فهو يعد ملازم أول عمره 26 عاماً يدعى معاذ صافي يوسف الكساسبة، التحق بالقوات المسلحة كطيار حربي منذ ست سنوات، وذلك حسبما نقلت “العربية. نت”

وتحدث والد الطيار عن ابنه بخوف عميق على مصيره وحياته، وقال إنه كان في المنزل، الأحد الماضي، قبل أن يغادر لأداء الواجب، وإن عائلته تعلم أن ابنها الطيار يقوم بواجبه بالمشاركة في العمليات الحربية ضد داعش”.
> ومعاذ الكساسبة ترتيبه الثالث بين أربعة أخوة، و4 أخوات.

وأعلن والد الكساسبة أن “قائد سلاح الجو اتصل به هاتفيا، وقال نحن نعمل على محاولة إنقاذ حياته، وأن الملك عبدالله الثاني متابع ومهتم بإنقاذ حياة ابنك”.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأردنية، محمد المومني، إن “الطيار قذف بنفسه خارج الطائرة أثناء سقوطها، وتم أسره بعد ذلك”.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية في بيان لها سقوط طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي في مدينة الرقة شمال سوريا، اليوم، كانت تشارك في عمليات التحالف، واحتجاز عناصر من تنظيم “داعش” المتطرف الطيار الأردني كرهينة.

وقال البيان إن عناصر تنظيم “داعش” المتطرف أخذوا الطيار الأردني معاذ الكساسبة رهينة.

 

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