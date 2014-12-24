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البشير يؤكد أن الجيش السوداني سيقضي على حركات التمرد بالبلاد

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البشير يؤكد أن الجيش السوداني سيقضي على حركات التمرد بالبلاد البشير يؤكد أن الجيش السوداني سيقضي على حركات التمرد بالبلاد

عمر البشير

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، أن القوات المسلحة السودانية، ستقضي على حركات التمرد المسلح بولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، في المرحلة الثانية من عمليات “الصيف الحاسم” التي انطلقت قبل أيام.

وجدد البشيرخلال كلمته اليوم في ختام فعاليات مهرجان الرماية العام للقوات المسلحة لعام 2014 بولاية كسلا- تأكيد اهتمام الدولة بالقوات المسلحة وتوفير كافة المعينات اللازمة لها حتى تؤدي دورها المطلوب في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وقال الرئيس السوداني أن القوات المسلحة حريصة على الدفاع عن الوطن وترابه ولن تفرط في شبر واحد، ولا تعرف التقصير تجاه واجبها الوطني.
> وأضاف إن الجيش سيجعل شتاء المتمردين صيفا ولن يفرط في شبر واحد من أرض الوطن، مشيرا إلى إن العام المقبل سيكون عام الصيف الحاسم للمتمردين والخونة والعملاء.

وقال البشير أن من يبيع وطنه وعرضه وأهله يعد عميلا وخائنا، وزاد “هؤلاء لا يريدون أن يفهموا أننا جاهزون لهم، وسنجعل شتاءهم صيفا وخريفهم صيفا”.

من جهته، قال وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين، إن صيف هذا العام سيكون حاسما، ولا نريد أن يكون هناك صيف آخر لحسم التمرد، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة للحفاظ على وحدة وأمن واستقرار السودان من كل العملاء والخونة.

تضمن حفل ختام مهرجان الرماية السنوي للقوات المسلحة السودانية لعام 2014، عروضا عسكرية بمشاركة مختلف الوحدات العسكرية، كما تضمن أيضا خوض معركة وهمية ومشروع خلوي.

أ ش أ

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